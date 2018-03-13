Boşanmak isteyen eşe kurşun yağmuru

Antalya
'nın Alanya ilçesinde eczacı kalfası Zehra Yılmaz, boşanmak istediği kocası Hasan Yılmaz tarafından öldürüldü. Çılgın koca, aynı silahla intihar etti. Zehra Yılmaz (38), 2 çocuğunun babası olan ilk eşiyle geçinemeyince boşandı. Bu arada yine ilk eşinden boşanan ve bir firmanın reklam departmanında çalışan 3 çocuk babası Hasan Yılmaz (54) ile tanıştı. Çift, 25 yıl önce de hayatlarını birleştirdi. Ancak aralarında geçimsizlik başlayınca, yine boşanmaya karar veren Zehra Yılmaz, eşini terk etti. Dün eşinin çalıştığı eczaneye giden Hasan Yılmaz, Zehra Yılmaz'a kurşun yağdırdı. Karnı ve göğsüne 3 kurşun isabet eden talihsiz kadın öldü. Kaçan Hasan Yılmaz ise 50 metre sonra aynı tabancayı başına dayayarak intihar etti.