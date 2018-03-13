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Bunu yapan bir baba! Bebeğini rehin aldı

'ın Nazilli ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin almaya geldiği 1,5 yaşındaki çocuğunu rehin alarak, benzin döküp evi yakacağını söyleyen K., yaklaşık 10 saat sonra ikna edilerek eylemine son verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 09:25
Bunu yapan bir baba! Bebeğini rehin aldı

Olay, Yeşil Mahalle Kanal Yolu üzerindeki bir evde meydana geldi. K.'den 6 aydan beri ayrı yaşayan eşi, dava açıp velayetini aldığı 1,5 yaşındaki çocuğunu almak için eşinin evine gitti. Halil İbrahim K., çocuğu vermeyince, anne de Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nden yardım istedi. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü yetkilileri, dün saat 17.00 sıralarında polis eşliğinde çocuğu almak için Halil İbrahim K.'nin evine gitti.

ÇOCUĞU EVE KİLİTLEDİ, BENZİNLE YAKMAKLA TEHDİT ETTİ!

Kapıda polisleri gören Halil İbrahim K., kendisini eve kilitleyerek çocuğu ve evi benzin dökerek yakmakla tehdit etti. Bunun üzerine bölgeye takviye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin tüm ikna çabası sonuçu vermedi. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, saat 03.00 sıralarında Halil İbrahim K.'yi ikna etmeyi başardı.

Küçük çocuk, kadın polislerin kucağında Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Halil İbrahim K. ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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Bunu yapan bir baba! Bebeğini rehin aldı
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