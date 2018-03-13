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Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali depolarının bulunduğu alanda çıkan ın söndürülmesine çalışılıyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 05:20 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 05:20
Çanakkale'de sebze ve meyve halinde büyük yangın

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki Balıkesir Caddesi'nde toptancı hali depoları bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Depoların yanındaki BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi'ne sıçrayan alevlerin büyümesi üzerine polis ekiplerince çevre güvenliği alındı.

Yangına Belediyesi ile Kepez belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) destek veriliyor.

İl Afet ve Müdürlüğü () görevlilerinin de hazır bulunduğu olay yerine tedbir amacıyla çok sayıda ambulans sevk edildi.

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Çanakkale'de sebze ve meyve halinde büyük yangın
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