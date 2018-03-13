Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 40 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle Eskişehir, İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Kastamonu, Elazığ ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

40 GÖZALTI VAR...

Düzenlenen operasyon sonucunda 40 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler de sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.





Şüphelilerin, kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.