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'de operasyonu: 40 kişi gözaltında

merkezli 8 farklı ilde düzenlenen operasyonda Eskişehir'de gözaltına alınanlar sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 15:17
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 40 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle Eskişehir, İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Kastamonu, Elazığ ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

40 GÖZALTI VAR...

Düzenlenen operasyon sonucunda 40 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler de sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.



Şüphelilerin, kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

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Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 40 kişi gözaltında
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