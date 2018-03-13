Facianın ikinci pilotu FETÖ mağduru çıktı

İran'da
düşen jette pilot Beril Gebeş ile birlikte can veren ikinci pilot Melike Kuvvet
'in, FETÖ
kumpasıyla ordu
dan atılan isimlerden olduğu ortaya çıktı. Melike yüzbaşının, FETÖ'nün kumpas timinin başındaki Hava Kuvvetleri
İstihbarat Şube'de görevli Yarbay Cem Böke tarafından sorgulandığı ortaya çıktı. 17-25 kumpasının ardından Belçika'ya kaçırılan o hain, intihar eden Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nu sorgulayan timin de başında yer aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından olan ve AS532 Cougar tipi helikopterde uçan Kuvvet, Amasya
Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görev yaparken FETÖ'nün kumpasıyla hayatı karartıldı. MAYISTA GÖREVE DÖNECEKTİ
Melike yüzbaşı, bir asker arkadaşının çocuğunun doğum gününde çekilen 10 dakikalık videonun 9 saniyesi gerekçe gösterilerek ordudan atıldı. FETÖ kumpası sonrasında işsiz kalan Kuvvet, geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yaparken, Gelişim Üniversitesi'nde sivil havacılık dersi vermeye başladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Melike yüzbaşı, Hava Kuvvetleri tarafından geri göreve çağrıldı, mayısta da görevine binbaşı rütbesiyle dönecekti. Annesi Emine Kuvvet ile ablası İlknur Kuvvet Çelik de FETÖ'nün istediklerini yapmadığı için Melike'nin baskı ve yıldırma politikalarına maruz kaldığını, ordudan dışlandığını ve ayağının kaydırıldığını söyledi. '3 KEZ HAVADA ARIZA YAPMIŞ'
Melike Kuvvet'in ablası İlknur Kuvvet Çelik kazada büyük bir ihmalin olduğunu savundu. Kardeşinin uçakla ilgili kendisine şikayetlerde bulunduğunu belirten Çelik şunları anlattı: Melike 1 hafta önce Konya'ya geldiğinde bana 'Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı. Birincisi Paris'e giderken, iki kez de Trabzon'a giderken' dedi. Son geldiğinde ise bana ne dedi biliyor musunuz; 'Abla ben bu uçakla uçmak istemiyorum'. Dedim ki, 'Melike uçma, hatta burayı bırak.' Çünkü duyduğum şeyler hoş değildi. Ama görev aşkıyla devam etti. Yüzde yüz ihmal var. Bu işin peşini bırakmayacağım.