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'da lokantaya baskın: 15 kilo eroin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler'de ev yemekleri satan bir lokantaya düzenledikleri operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirdi. Lokantanın satıcıları tarafından paravan olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 06:57
İstanbul'da lokantaya baskın: 15 kilo eroin ele geçirildi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden temin ettikleri ları genelinde satmayı planlayan 2 kişi takibe alındı.

Şüphelilerin dikkat çekmemek için Bahçelievler'de bulunan ve ev yemekleri yapan bir lokantayı paravan olarak kullandığı tespit etti.

Lokantaya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, yaptığı aramada mutfak tezgâhının altına gizlenmiş alışveriş poşetlerinin içinde uyuşturucu madde bulundu.

Şüphelilerin, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 15 kilogram eroini gizlemek ve taşırken dikkat çekmemek için alışveriş poşetlerine sakladığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da lokantaya baskın: 15 kilo eroin ele geçirildi
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