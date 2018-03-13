İstiklal Marşı’nın 97. yılı kutlandı

İstiklal Marşı
'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü
kapsamında dün bütün illerde birçok belediye ve okulda anma törenleri düzenlendi. Ersoy, Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma günü kapsamında şiir, tiyatro, resim sergisi, İstiklal Marşı'nı okuma yarışması gibi faaliyetler öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Öte yandan İstanbul Sarıyer'de de Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda tören düzenlendi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise yayımladığı mesajda, istiklal ve istikbal mücadelesinin çetin geçtiği dönemlerde bağımsızlık fikrini kültür coğrafyalarına taşıyan abidevi şahsiyetlerden birisinin de Ersoy olduğunu belirtti. İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılıyla ilgili konuşan Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon ise "Dedemin dediği gibi İstiklal Marşı çok güç zamanlarda yazılmıştır. Ölmeden önce dedeme sorduklarında 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' demesinin sebebi de o günleri bir daha milletin yaşamaması isteğidir" ifadelerini kullandı. Ersoy "Dedem benim olduğu kadar da tüm milletin dedesidir, her yönüyle mükemmel bir insandı" ifadelerini kullandı. Denizli
'nin Tavas ilçesinde işaret dili tercümanı ve uzman öğretici Zeliha Tenikeci'nin "İstiklal Marşı'nı Duymayan Kalmasın" adlı projesi kapsamında farklı meslek ve görevlerden 263 kişi, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Ersoy, Çanakkale
'nin Bayramiç ilçesinde çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği evde de anıldı. SABAH