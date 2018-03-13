Karar sonrası kalp krizi geçirip öldü

Kocaeli
'nde boğazı kesilerek öldürülen engelli 2 çocuk annesi Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstinaf Mahkemesi'nde görülen karar duruşması sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyan çocuklarının feryadı yürekleri dağladı. Kocaeli Gölcük'te 2 Ekim 2015'te arkadaşı işitme engelli Selçuk Çetindağ'ın eşi işitme engelli Hacer Çetindağ'ı boğazını keserek öldüren işitme engelli Erdal Kaya, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı davada yine "Eşini kasten öldürme" suçundan yargılanan Selçuk Çetindağ'ı ise delil yetersizliğinden beraat ettirdi. Tutuksuz yargılanan ve yerel mahkemece hakkında beraat kararı verilen Selçuk Çetindağ'ın katılmadığı duruşmada, Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, kardeşi Cemalettin Deniz ile ablası Ayhan Doğan ve tarafların avukatları katıldı. CAMDAN ATLAMAK İSTEDİ
Mahkeme, sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak onadı. Selçuk Çetindağ'ın beraat kararı da onandı. Hacer Çetindağ'ın yakınları karara tepki gösterdi. Çetindağ'ın kardeşi Cemalettin Deniz, karar üzerine adliyenin beşinci katından cama doğru koşarak intihar etmek istedi. Cemalettin Deniz güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Bu sırada Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz de yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Şaban Deniz'e ilk müdahaleyi polis ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Ambulans, haber verildikten yarım saat sonra geldi. Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA