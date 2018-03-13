Kız kaçırma kavgası: 1 kişi öldü

İzmir
'de yaşayan Karakuş ailesi, akrabaları olan Korkmaz ailesinin 18 yaşından küçük olan kızını, birkaç kez kaçırıp geri gönderdi.
Bu durumu hazmedemeyen Korkmaz ailesinden Volkan K., Tufan ve Özgür Korkmaz, önceki akşam evlerine gittikleri Karakuş ailesinden Devran, Derman ve Cevahir Karakuş ile "Kızı kaçırdığınızda niye düğün yapmıyorsunuz da eve geri gönderiyorsunuz" diye tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, pompalı tüfekle vurulan Özgür Korkmaz (34) öldü. Soruşturma sürüyor.