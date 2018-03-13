Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kız kaçırma kavgası: 1 kişi öldü

Kız kaçırma kavgası: 1 kişi öldü

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Kız kaçırma kavgası: 1 kişi öldü
'de yaşayan Karakuş ailesi, akrabaları olan Korkmaz ailesinin 18 yaşından küçük olan kızını, birkaç kez kaçırıp geri gönderdi.
Bu durumu hazmedemeyen Korkmaz ailesinden Volkan K., Tufan ve Özgür Korkmaz, önceki akşam evlerine gittikleri Karakuş ailesinden Devran, Derman ve Cevahir Karakuş ile "Kızı kaçırdığınızda niye düğün yapmıyorsunuz da eve geri gönderiyorsunuz" diye tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, pompalı tüfekle vurulan Özgür Korkmaz (34) öldü. Soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız kaçırma kavgası: 1 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN