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Beyoğlu'ndaki vahşette flaş gelişme! Baba ve enişte tutuklandı...

Lise öğrencisi 'ın, metruk bir binada sandalyeye bağlanmış ve yakılmış halde cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmada, Köksal'ın babası ve eniştesi tutuklandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 11:56
Beyoğlu'ndaki vahşette flaş gelişme! Baba ve enişte tutuklandı...

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beyoğlu İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak'ta önceki gün metruk bir binada sandalyeye bağlanmış ve yakılmış halde cesedi bulunan lise öğrencisi 'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın babası ve halasının kocasının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 2 şüphelinin ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Beyoğlu'ndaki vahşette flaş gelişme! Baba ve enişte tutuklandı...
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