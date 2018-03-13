Necip Fazıl müzesi hayata geçiyor

İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Necip Fazıl
Kısakürek müzesi yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Uysal, önceki gün sosyal medya hesabından "Kısa zamanda İstanbul'a Necip Fazıl kültür evi veya müzesi yapacağız. İsme ailesi karar verecek. Bu süreçte üstadın ailesiyle birlikte çalışıyoruz. Necip Fazıl gibi isimler kamuoyunun değerleridir. Değerlerimize sahip çıkacağız" derken, projeye uygun yer araştırdıklarını ifade etti. Büyük Doğu Yayınları Yöneticisi ve Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek ise konuyla alakalı olarak belediyeyle işbirliği halinde olduklarını söyleyerek şöyle dedi: "Necip Fazıl'ın eşyalarının, el yazılarının, hususi evraklarının müzede sergilenmesi konusunda belediyeyle görüştük ve olumlu dönüş aldık. Müzenin sadece eser sergilenen bir yer olmasını değil, sürekli yaşayan bir araştırma merkezi, bir kültür evi haline gelmesini istiyoruz. Buna uygun projeler geliştiriyoruz" dedi.