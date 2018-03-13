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müzesi hayata geçiyor

Giriş Tarihi: 13.3.2018
Necip Fazıl müzesi hayata geçiyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kısakürek müzesi yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Uysal, önceki gün sosyal medya hesabından "Kısa zamanda İstanbul'a Necip Fazıl kültür evi veya müzesi yapacağız. İsme ailesi karar verecek. Bu süreçte üstadın ailesiyle birlikte çalışıyoruz. Necip Fazıl gibi isimler kamuoyunun değerleridir. Değerlerimize sahip çıkacağız" derken, projeye uygun yer araştırdıklarını ifade etti. Büyük Doğu Yayınları Yöneticisi ve Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek ise konuyla alakalı olarak belediyeyle işbirliği halinde olduklarını söyleyerek şöyle dedi: "Necip Fazıl'ın eşyalarının, el yazılarının, hususi evraklarının müzede sergilenmesi konusunda belediyeyle görüştük ve olumlu dönüş aldık. Müzenin sadece eser sergilenen bir yer olmasını değil, sürekli yaşayan bir araştırma merkezi, bir kültür evi haline gelmesini istiyoruz. Buna uygun projeler geliştiriyoruz" dedi.
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Necip Fazıl müzesi hayata geçiyor
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