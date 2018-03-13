Oğlunu öldüren babaya tahliye

İzmir
'de, uyuşturucu
kullandığını ve kendisinden yüklü miktarda para istediğini belirttiği oğlunu öldüren baba tahliye oldu.
Bornova ilçesinde 11 Aralık'ta meydana gelen olayda Nimet Tarlak, uyuşturucu bağımlısı oğlu Burak Tarlak'la (24) kendinden sürekli yüklü miktarda para istemesi nedeniyle kavga etti. Olay günü kendisine bıçak çeken oğlunu tabancayla vurup öldüren Nimet Tarlak'a (61), İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Savunmasında, "Oğlum beni ölümle tehdit ediyordu. Son olarak bıçakla saldırdığı için ateş ettim. Aslında ben kendimi öldürdüm" diyen Tarlak, akciğer kanseri olduğu için tahliye edildi.