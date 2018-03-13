Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Oğlunu saatlerce rehin tutan babayı polis ikna etti

Oğlunu saatlerce tutan babayı ikna etti

'ın ilçesinde 1,5 yaşındaki oğlunu alan baba, yaklaşık 10 saat süren çabaların ardından tarafından ikna edildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 05:50
Oğlunu saatlerce rehin tutan babayı polis ikna etti

Alınan bilgiye göre, anne D.Y, baba H.İ.K'den (40) çocuğunu almak istedi.

H.İ.K'nin çocuğu vermeyi reddetmesi üzerine D.Y, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri çocuğu almak için H.İ.K'nin Yeşil Mahalle'deki evine geldi.

Babanın, kendini ve oğlunu eve kilitlemesi, evi yakma tehdidinde de bulunması nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaklaşık 10 saat süren çabaların ardından H.İ.K'yi ikna etti.

Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Baba H.İ.K. ise gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunu saatlerce rehin tutan babayı polis ikna etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN