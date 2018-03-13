Sendikalar 'istismara' karşı birleşti

OKULLAR KİLİT ROL OYNAYACAK

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında kurulan Çocuk İstismarını Önleme Komisyonu'nda hazırlanan Eylem Planında okullarda eğitim gören 17 milyon öğrenci için okulların stratejik role sahip olduğu belirtildi.



İSTİSMARIN İLK TESPİTİ SINIFTA

Çocuk istismar raporlarında istismara uğrayan çocuğun bu durumunun okuldaki davranışlarıyla ortaya çıktığına dikkat çekildi. Çocukların çoğunluğu ya resim çizerek ya da öğretmenine anlatarak yaşadığı istismarı dile getiriyor. Komisyon, okullarda rehber öğretmenlerin tüm çocuklara zaman zaman belirli testler ve konuşma seansları yaparak çocukların istismar hakkında farkındalıklarını oluşturacak olası istismar durumlarında ise olayın daha hızlı ortaya çıkması ve erken müdahale edilmesi sağlanacak. Ayrıca çocuklara istismar başta olmak üzere herhangi bir istenmeyen müdahale olduğunda her zaman güvenilir olarak bildirimde bulunacakları 147, 112, 118 gibi acil telefon hatları hakkında detaylı bilgi verilecek.

İSTİSMARCIYA SINIFTA VİZE YOK

MEB, okullarda öğretmenin öğrenciye istismar durumuna karşı da yeni bir önlem alacak. TBMM'ye getirilecek kanuni düzenleme ile öğretmenin istismar iddiası yüksek disiplin kurulunda sabit görülüp onaylanırsa o öğretmen mahkeme kararı ile görevine dönse bile asla sınıfta öğrencilerle derse giremeyecek. Mahkeme kararıyla göreve iade durumunda öğretmene il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde idari görev verilecek.

SENDİKALARDAN ORTAK KARAR

Yüksek disiplin kurulunda sendikalı öğretmenlerin savunmasını yapan sendika temsilcisi ve avukatları istismarcı öğretmeni savunmayacak. Tüm sendikalar, söz konusu dava istismar olduğunda sendika adına bir savunma yapmayacak.

İSTİSMAR MÜFREDATA GİRECEK

MEB, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda okutulacak yeni müfredatla hazırlanmış ders kitaplarında istismara ilişkin de farkındalık konusunu işleyecek. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilgili kazanımları güncel gelişmelerden sonra tekrar Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığına göndererek yeni önerilerini talep etti.