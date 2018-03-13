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Türk ağır sanayisinin öncü ismi vefat etti

Giriş Tarihi: 13.3.2018
Türk ağır sanayisinin öncü ismi Necati Aslan vefat etti
'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde kurulu bulunan, Türk ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşıl A.Ş.'nin ve grup şirketlerinim Yönetim Kurulu Başkanı (81) dün öğle saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan ve milli sanayinin gelişmesi için çaba harcayan Necati Aslan, Kasımpaşa'daki Büyükpiyalepaşa Camii'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Beşiktaş'taki Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
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Türk ağır sanayisinin öncü ismi Necati Aslan vefat etti
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