Türk ağır sanayisinin öncü ismi Necati Aslan vefat etti

Çanakkale
'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde kurulu bulunan, Türk ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşıl A.Ş.'nin ve grup şirketlerinim Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan
(81) dün öğle saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan ve milli sanayinin gelişmesi için çaba harcayan Necati Aslan, Kasımpaşa'daki Büyükpiyalepaşa Camii'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Beşiktaş'taki Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.