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Üniversiteliler, elbise dolabını imalathanesine çevirmiş

Konya'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan da, 3'ü Türkmenistan, 1'i Kazakistan uyruklu, üniversite öğrencisi 4 şüpheli na alındı. Şüphelilerin elbise dolabını içinde kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 10:44
Üniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Mahalllesi'nde bir evde madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Polis, yapılan fiziki takibin ardından için hareket geçti.

Polis, dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Yapılan baskında aralarında uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi bölümlerde okuduğu belirtilen Türkmenistan uyruklu Toygeldi A. (24), Dovran M. (26), Arazgylych A. (26) ile Kazak Temirlan R. (34), na alındı.

ELBİSE DOLABINDA UYUŞTURUCU

Polis, evde yaptığı aramada ise bir odada elbise dolabı içerisinde uyuşturucu yetiştirildiği gördü. Ayrıca yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde 50 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin, elbise dolabı içerisine, pervane, ışık donanımı ve ısıtıcı koyarak kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin polisteki ilk sorgusunda keneviri kendilerine yetiştirdikleri, esrarı da kendilerini içtiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

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Üniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş
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