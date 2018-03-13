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Velayet dehşeti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
Velayet dehşeti
'da yaşayan ve 7 yaşında Y.B. isimli oğulları bulunan 38 yaşındaki E.B. ve 32 yaşındaki S.Y. üç ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çift, boşanmalarının ardından oğulları Y.B.'nin velayeti için anlaşamayınca mahkemelik oldu. Bu arada anne S.Y., engelli çocuklara hizmet veren özel bir nde çalışmaya başladı.
Ayrılan anne ve babanın velayet tartışmasının mahkemeden sonra da devam etmesinin ardından sinirlenen baba E.B. önceki gün elinde pompalı tüfekle oğlunu almak için ayrıldığı eşinin çalıştığı merkeze gitti. Baba E.B., pompalı tüfekle eski eşine ateş açtı. S.Y. kolundan ve bacağından yaralanıp yere düşerken, E.B. bir elinde pompalı tüfek olduğu halde oğlunu diğer koluna alarak rehabilitasyon merkezinden ayrıldı ve taksiye binerek gitti.
Yaralı anne S.Y. ambulansla Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayı araştıran jandarma ekipleri E.B.'yi kısa süre sonra olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı.
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Velayet dehşeti
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