Yüzer iskelenin animasyon fotoğrafları ortaya çıktı

2008 yılında şiddetli lodosun etkisi sonucu batan Karaköy iskelesinin yerine konulacak yüzer iskelesi tamamlandı. Dün akşam saatlerinde Tuzla'daki tersaneden yola çıkarılarak, gece saat 04.00'de Haliç Tersanesi'ne çekilen yeni yüzer iskele halatlar yardımıyla kıyıya bağlandı. Yeni yüzer iskelesinin götürülüşü havadan görüntülenirken, iskelenin yerine yerleştirildiğinde alacağı son halinin animasyon fotoğrafları da ortaya çıktı.



DENİZ ÜZERİNDE YÜZER OLARAK TASARLANDI



İskele teknik özellikleri itibariyle 2 bin 236 metrekarelik alandan oluşurken, 2 bin ton ağırlığında bulunuyor. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği ise 7.5 metre. İskele hizmet vermeye başladığında sancak ve deniz tarafındaki alınlık bölümünden aynı anda üç vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen iskelenin sahip olduğu çok amaçlı salon ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılması amaçlanıyor.



Yeni Karaköy iskelesi içerisindeki Kitap kafeyle birlikte, insanların kitap alışverişi yapabileceği, kitap okuyabileceği, mimari şaheserleri, tarihi yarımadayı ve boğazı denizin 80 metre içerisinden 360 derece görebilecek. Kitap kafe, 151 metrekare kapalı alan ve 90 metrekare üstü kapalı terası ile hizmet verecek.

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