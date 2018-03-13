Zayıflayamayınca ağzına geleni saydı... Şimdi 2.5 yıl hapsi isteniyor!

İddianamede şüphelinin, "Meltem Şarkışlalı denilen kadın bir numaralı dolandırıcı, şerefsiz kadın, seni mahvedeceğim, insanların kanını emen sahtekar" diyerek tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürüldü. Yılmaz ifadesinde, "Bana tüm vücudum 30 kilogram zayıflayana kadar diyet uygulayacaktı. Bir defa makineye girdim ve bana diyet verdi. 7 bin lira ödedim. Ben de bir değişiklik olmadı. Yeni programa gireceğimi düşünürken bana programın sona erdiği söylendi. Ben de bir anlık kızgınlıkla bu mesajları paylaştım" dedi.

TALİMATLARA UYMAYINCA KİLO ALDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre Hamide Yılmaz adlı kadın ekranların tanınmış yüzlerinden zayıflama ve detoks uzmanı Meltem Şarkışlalı'ya başvurarak zayıflamak istediğini belirtti. Beslenme ve diyet alanında birçok program sertifikasına sahip olan Antiaging ve zayıflama uzmanı Meltem Şarkışlalı da Hamide Yılmaz'a zayıflama programı uyguladı. Beslenme programına uymayan Hamide Yılmaz, Şarkışlalı'nın talimatlarına uymayınca iddiaya göre kilo aldı.

INSTAGRAM'DA YEMEK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Talimatlara uymayan Hamide Yılmaz, Instagram hesabından da yemek fotoğrafları paylaştı. Hamide Yılmaz 14 Mayıs 2017 günü Facebook hesabından ise Meltem Şarkışlalı hakkında, "Meltem Şarkışlalı denilen kadın bir numaralı dolandırıcı. Senin ağzına s...paramı geri yatırdın yatırdın yoksa televizyonlara ben nasıl çıkıyorum gör bak bakalım", "Şerefsiz kadın seni mahvedeceğim", "iyi biraz daha insan kandırır pis sahtekar, iyi milleti dolandırsın diye mi çıkarıyorsunuz dolandırıcı karıyı", "insanların kanını emen sahtekar Meltem Şarkışlalı denilen insan" şeklinde hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulundu. Meltem Şarkışlalı da onur ve saygınlığı rencide edilip kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

30 KİLOGRAM KADAR ZAYIFLAMA PROGRAMI

Soruşturma kapsamında ifadesi alının Hamide Yılmaz, "Ben müştekiyle anlaşmıştım. Bana tam vücut 30 kilogram zayıflayana kadar program uygulayacaktı. Karşılığında benden 7 bin lira aldı. Bir defa makineye girdim. Daha sonra bana diyet verdi. Sonra benden ek para istedi. Ben başka para vermedim. Buna rağmen bende bir değişiklik olmadı. Ben yeniden programa alınacağımı düşünürken bana programın sona erdiği söylendi. Bunun şaşkınlığı ve anki kızgınlıkla şikayete konu olan mesajları ben yazdım. Parasını vermeme rağmen karşılığını alamadığım için ve anlaşmamıza uymadıklarından dolayı kızgınlıkla bu mesajları yazdım" dedi. İddianamede şüphelinin suçunu kabul ettiği belirtilerek 6 aydan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istendi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.