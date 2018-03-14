3 ayrı suçtan aranan şüpheli, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpsala'daki Kumdere köyü sapağında A.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sürücü A.Ç. ile yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Ş.Y., B.Y., C.Y., T.Y., M.K. ve Suriye uyruklu S.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Araçta bulunan M.K.'nin, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'hırsızlık' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 3 ayrı arama emri bulunduğu belirlendi.

Suriyeli kaçak, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. İfadeleri tamamlanan diğer 6 şüpheli ise İpsala Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulurken, diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.