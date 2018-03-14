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'da 'torbacı' taksiciye polis baskını

'da taksicilik yaparken aynı zamanda müşterilerine esrar da sattığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 10:35
Adana'da 'torbacı' taksiciye polis baskını

Edinilen bilgiye göre olay, 'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Araştırma ekiplerine Selçuk T. isimli taksicilik yapan şahsın aynı zamanda torbacılık yaptığı ihbarı geldi. Polis bir süre taksiciyi takip ettikten sonra durdurup arama yaptı. Yapılan aramada takside 38 poşet içinde kubar esrar ele geçirildi. Zanlının isteyen müşterilerine de uyuşturucu sattığı saptandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Selçuk T., uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamalarını kabul etmedi.

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Adana'da 'torbacı' taksiciye polis baskını
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