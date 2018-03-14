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Akdoğan’ın kitabı 4 dile çevrilecek

ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018

Yalçın Akdoğan'ın, "Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan" kitabı İngilizce, Arapça, Azerice ve Rusça'ya çevrilecek. Kitabıyla ilgili bilgi veren Akdoğan, Cumhurbaşkanı 'ın liderliği için "Büyük liderlik, tarihin harmanlama dönemlerinde ülkesini ve milletini sahili selamete çıkarabilmek ve kirli oyunları bozarak oyun kurabilmektir. Erdoğan cesareti ve kararıyla bunu başarmakta, terörle mücadeledeki kararlılığıyla 'yu dizayn etmek isteyen küresel siyaset mühendislerinin oyunlarını bozmaktadır." dedi.

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Akdoğan’ın kitabı 4 dile çevrilecek
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