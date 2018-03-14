Akdoğan’ın kitabı 4 dile çevrilecek

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın, "Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan" kitabı İngilizce, Arapça, Azerice ve Rusça'ya çevrilecek. Kitabıyla ilgili bilgi veren Akdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği için "Büyük liderlik, tarihin harmanlama dönemlerinde ülkesini ve milletini sahili selamete çıkarabilmek ve kirli oyunları bozarak oyun kurabilmektir. Erdoğan cesareti ve kararıyla bunu başarmakta, terörle mücadeledeki kararlılığıyla Ortadoğu'yu dizayn etmek isteyen küresel siyaset mühendislerinin oyunlarını bozmaktadır." dedi.

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