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Alkollü araç kullanan sürücüye hapis cezası

'da 183 promil alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan sürücü, 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 11:46
Alkollü araç kullanan sürücüye hapis cezası

5. görülen duruşmaya tutuksuz sanık Koray Ç. katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık, olay günü alkol aldığını ve trafik ekiplerince yapılan kontrol sonrası 183 promil alkollü olduğu tespitini kabul ettiğini söyledi.

Yaşanan olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirten Koray Ç. beraatini talep etti.

Mahkeme hakimi de sanık Koray Ç'yi alkollü araç kullanmak suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakim, sanığın 2 yıl önce de 'da aynı suçtan ceza aldığını hatırlatarak bu nedenle hükmü ertelemediğini belirtti.

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Alkollü araç kullanan sürücüye hapis cezası
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