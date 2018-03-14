Alkollü araç kullanan sürücüye hapis cezası

Adana 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Koray Ç. katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık, olay günü alkol aldığını ve trafik ekiplerince yapılan kontrol sonrası 183 promil alkollü olduğu tespitini kabul ettiğini söyledi.

Yaşanan olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirten Koray Ç. beraatini talep etti.

Mahkeme hakimi de sanık Koray Ç'yi alkollü araç kullanmak suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakim, sanığın 2 yıl önce de Şanlıurfa'da aynı suçtan ceza aldığını hatırlatarak bu nedenle hükmü ertelemediğini belirtti.