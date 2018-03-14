Annesinin yanında baldızına cinsel tacizde bulunan enişte tutuklandı

Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde oturan C.K., işçi olarak çalıştığı fabrikadan geldikten sonra annesi H.K. ve ablasının bir süre önce ayrıldığı eski eşi Coşkun Ş. ile birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından odasına geçen C.K.'nin yanına gelen Coşkun Ş., kıza cinsel tacizde bulundu. Odadan tuvalete kaçan C.K., jandarmayı arayarak olayı anlattı. İhbarla eve gelen jandarma ekipleri, şüpheli Coşkun Ş. ve genç kızın annesi H.K.'yi gözaltına aldı.

İfadesinde eski eniştesi olan Coşkun Ş.'nin annesinin yanında sürekli olarak kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatan C.K., annesi H.K.'nin de buna engel olmadığını ve ikisinden de şikâyetçi olduğunu söyledi. Annesinin tacizlere karşı koyduğu zamanlarda kendisini demirle dövdüğünü öne süren C.K., şöyle dedi:



"Annem çok sinirlendiği zaman beni döverdi. Neden ve niçin döver, onu bilmiyordum. Bazen demir, bazen ise oklava gibi cisimlerle dayak yerdim. Bir gün yine işten geldim. Evde yine annem ve eski eniştem Coşkun oturuyorlardı. Ben de kanepenin üzerine oturdum. Coşkun yanıma geldi ve bana sarıldı. Bunun üzerine ben tepki gösterdim. Kendisi boynuma vurdu. Ben yere düştüm. Benim kıyafetlerimi zorla çıkarttı. Annem de odadaydı ancak hiçbir şey yapmadı. Eski eniştem benim vücudumu öpmeye başladı. Nasıl kaçarım diye düşünüyordum. Fırsatını buldum ve hemen kendimi odama geçerek kapıyı kapattım. Annem geldi. Elinde yine demir çubuk vardı 'Sen niye böyle yapıyorsun?' diyerek bana vurmaya başladı. Hemen ablamı aradım. Ablam çok sinirlendi ve anneme bağırmaya başladı. Bu olaydan sonra yine işten eve geldiğimde eski eniştem odama geldi tacizde bulunduğu sırada tuvalete kaçıp jandarmayı aradım."



ESKİ ENİŞTE TUTUKLANDI, ANNE ADLİ KONTROL İLE SERBEST



Jandarma tarafından gözaltına alınan Coşkun Ş. ise ifadesinde, suçlamayı kabul etmedi. Anne H.K. ise kızını dövmediğini, kendisine iftira attığını söyledi. Jandarmada alınan ifadenin ardından adliyeye sevk edilen anne H.K. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, kızın eski eniştesi Coşkun Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur C.K. ise devlet korumasına alındı.