Aşk nedir? İşte 10 soruda aşk testi

İki ayrı cinsin birbirine karşı bağlanma duygusu ve sevgi anlamına gelir. Âşık olmak kelimesi çift arasında çok sık kullanılan bir cümledir. Aşkın insan üzerinde bazen de olumsuz etkileri olur. Aşk belirtileri, aşk testi ve âşık olmak ile ilgili detayları bu başlık altında sizler için derledik.

AŞK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Âşık olduğunu nasıl anlarsın? Aşkın üzerinde bir insanı fiziksel ve ruhsal olarak etkileyecek olgular bulunur. Bu nedenle bir kişiye âşık olup olmadığınızı kolayca anlayabilirsiniz. Aşk belirtileri arasında en çok uykusuzluk, kalp çarpıntısı, iştahsızlık, ağlama ya da gülme, el terlemesi görülür. Âşık bir kişi sürekli onunla beraber olma isteği ve bitmeyen özlem içerisinde olur. Kıskançlık yüksektir. Kendini ona aitmiş gibi hisseder.

Daha ayrıntılı olarak açıklayacak olursak örneğin; âşık olduğunuz kişi ile aranızda olan tartışma da iştahsız olabilirsiniz. Önünüze gelen yemekler ne kadar güzel olursa olsun yiyemezsiniz. Aklınız ondan size gelecek bir mesaj veya yanıttadır. Bu sorunun düzelmesi ile birlikte ise tekrar eski iştahınıza dönersiniz.

10 SORUDA AŞK TESTİ

İlişkiniz çok yeni olmamasına rağmen gün içerisinde onu sayısız kere anımsıyor musunuz?

Hemen her gece onu düşünürken uyuyakalıyor musunuz?

Pek çok geceler onu rüyanızda görüyor musunuz?

Sabah uyanır uyanmaz aklınıza gelen ilk şey o oluyor mu?

Ona hem sevgi, hem şehvet hem de şefkat duyuyor musunuz?

Hiçbir yanlış yapmayacağına emin olabiliyor musunuz?

Hiçbir şeyi sizin için feda etmeyeceğine güvenebiliyor musunuz?

Ona kendiniz ve hatta aileniz kadar inanabiliyor musunuz?

Geleceğinizde onu görebiliyor musunuz?

Onun için kendinizi feda edebileceğinizi hissedebiliyor musunuz?

1-3 evet arası: Evleneceğiniz kişi olmayacaktır ve ayrılabilirsiniz. Ayrıldığınızdan hiçbir acı ve pişmanlık duymayacaksınız.

4-7 evet arası: Evleneceğiniz kişi olma olasılığı zayıftır. Evlenirseniz, ruh ikiziniz olduğundan değil, daha iyisini bulamadığınız içindir. Ayrılığınız sizi birkaç ay üzebilir. Ama unutunca da bir daha geriye bakmazsınız.

8-10 evet arası: Evleneceğiniz kişi olacaktır. Yeter ki aşkınıza ne olursa olsun sahip çıkın.

AŞK NEDEN BİTER?

Romantik bir ilişki birden bire bitebilir. Peki, ama nasıl? Bu ilişki aslında birden bire bitmez ancak size öyle gelir. Nasıl ki bir suyu kaynatmak için bir cihaza koyarız fokur fokur eder ve ondan sonra 'tık' sesi ile bize haber verirse genellikle haber ayrılığa giden süreç böyledir.

Ancak eğer biz o yükselmenin fokur fokur zamanların farkında olmaz isek sadece tık sesini duyarız ve bu bizi şaşkına çevirebilir. İlişkiniz de iletişim varsa, güzel şeylerden bahsediyorsanız, sohbet ediyorsanız, sadece güzel şeylerden değil olumsuz şeylerden de konuşma cesaretine, gücüne, güvenine sahipseniz bunu zaten yaşamayacaksınız. Ama belirli bir dürüstlüğe, paylaşma ve sohbet alanına açık değilseniz bu kaçınılmazdır. Birbirinizi dinlemiyorsanız ve duymuyorsanız böyle bir yolculuk ve birden bire uyanmak yaşayacağınız bir şeydir.

Belki de bu yükselmenin, fokur fokurluğun farkındasınız çünkü konuştunuz, olumsuzluklar oldu, sıkıntılar, eksikler özlemler dile getirildi ama belki dediniz ki ''ya sen bunları anlatıyorsun da bence her şey iyiye gidiyor, dertsiz başına dert arıyorsun sen'' dediniz. Yani sevgilinizin duygularını ve düşüncelerini bir şekilde çok ta ciddiye almadınız. Siz ne hissediyorsanız onun da onun hissedeceğini düşündünüz. İki kişilik bir ilişkide bunu yapmak çeşitli tehlikeler doğurur ve bu da onlardan bir tanesidir.