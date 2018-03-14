Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa barajlarından sevindiren haber

barajlarından sevindiren haber

'da kış aylarında beklenen yağışlar olmasa da barajlardan gelen haber sevindirdi. Hiç yağmur ya da kar yağmasa bile Bursa'nın Ekim ortasına kadar su ihtiyacı barajdan karşılanabilecek.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 11:27
Bursa barajlarından sevindiren haber
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, 'nın ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 91.23, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80.54 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 85.78 olarak tespit edildi.

Toplam su hacminin 57 milyon 51 bin 808 metreküp olduğu, Bursa'nın içme suyu barajlarından şehre verilen su miktarının 265 bin 320 metreküp olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, hiç yağmur ya da kar yağmasa bile Ekim ayının ortalarına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa barajlarından sevindiren haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN