Büyük Kulüp’te seçim yarışı

İstanbul
'da 1882 yılından beri cemiyet hayatının önemli merkezlerinden biri olan, Türkiye'nin en eski ve prestijli kulüplerinden Büyük Kulüp
'te (Cercle d'Orient) Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçim
heyecanı başladı. Büyük Kulüp'te 21 yıl boyunca başkanlık yapan işadamı Duran Akbulut geçtiğimiz yıl mart ayında vefatının ardından yapılan ara seçimlerde yönetime Gündüz Kaptanoğlu seçilmişti. Yaklaşık 10 ay kulübü yöneten Kaptanoğlu'nun rakibi eski Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Tevfik Altınok oldu. 18 Mart Pazar günü yapılacak olağan seçimler için iki aday yarışacak. Hakan Öncel, Erol Tezman, Feyza Çuhadaroğlu, Hüseyin Rahmi Ekşi'nin de aralarında bulunduğu 11 kişilik tecrübeli isimleri de listesine alan Altınok SABAH'a konuştu. Altınok, "Hedefim itibar ve huzur ortamını yeniden sağlamak. Ben kimsenin adamı değilim. Devletin en önemli kademelerinde görev yaptım. Kimseye 'eyvallahım' olmadı. Kulübün 30 yıllık üyesiyim ve kendi özgür irademle aday oldum" dedi.