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'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

'ın kayıplara karışan CEO 'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 10:02
Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan 'ın sahipleri sırra kadem bastı. Şirketin sahiplerinden 'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor.

O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere "Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder" diyerek sesleniyor.



Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, "Aynı anda bin tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor" diyerek kurdukları sistemi anlatıyor.

Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.

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Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış
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