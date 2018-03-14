Çorum’da katliam gibi kaza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden önceki gece Tokat'a gitmek üzere yola çıkan, İsmet Eslen'in kullandığı Tokat İmparator Turizm'e ait otobüs, dün sabah saat 05.35 sıralarında Çorum
'un Osmancık ile Kargı ilçeleri arasındaki Ardıç mevkiinde, arızalandığı için emniyet şeridine park edilen, doğalgaz borusu yüklü ve Gürcistan plakalı TIR'a arkadan çarptı. İçinde 2 şoför bir muavin ve 35 yolcu bulunan otobüs, çarpmanın etkisiyle alev aldı.
Can pazarının yaşandığı kaza
dan yaralı kurtulanlar, camları kırarak otobüsten çıkmayı başarırken, çıkamayanlar feci şekilde öldü. Yangının itfaiye tarafından söndürülmesinin ardından aralarında, şoför İsmet Eslen, ikinci şoför, muavin ve çocukların da bulunduğu 11 kişinin cesetleri otobüsten güçlükle çıkarılabildi. Cesetlerin, büyük bölümü yandığı için, kimlik tespitleri DNA testiyle yapılacak.
23 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve Osmancık Kaymakam Vekili Emre Çiftci ile olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. ŞOFÖR UYUDU MU?
Gürcistan plakalı TIR'ın sürücüsünün, frenleri arızalanınca aracını emniyet şeridine çekip telefonla Trafik Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdiği, bunun üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerinin, geriden itibaren dubaları dizerek önlem aldığı, ancak kontrolden çıkan otobüsün önce dubalara ardından da TIR'a çarptığı öğrenildi. Kazanın oluş şekli ile ilgili soruşturma sürerken, şoförün uyumuş ya da yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle kontrolü kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Yangın arka taraftan başladığı için ön taraftaki yolcular yan camı kırarak kendi imkanlarıyla çıkmışlar. Bu şekilde en azından ölü sayısının artması engellenmiş. Olayla ilgili soruşturmayı 2 Cumhuriyet savcısı yürütüyor. Cesetlerin bütünlükleri yok. O yüzden kimlik tespiti de güçlükle yapılabilecek. Osmancık Devlet Hastanesinde ölü muayene işlemleri yapıldıktan sonra Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığımıza cesetlerin tamamı gönderilecek. Orada hem kimlik tespitleri hem de otopsi işlemleri gerçekleştirilecek." dedi. KADIN YOLCU BEBEĞİYLE MUCİZE KURTULUŞUNU ANLATTI
Kazadan bebeği Hiranur ile birlikte yaralı kurtulan ve Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yolculardan Emine Güngör, "Otobüste, benden başka herkes uyuyordu. Ben çocuğumla ilgilendiğim için uyumuyordum. Bir patlama sesiyle otobüs sarsıldı. Ardından çığlıklar yükseldi ve otobüs arka kısımdan alev aldı. Daha sonra bir ağabey camı kırdı ve dışarı çıktık. Çıkabilenler kurtuldu, çıkamayanlar yanarak can verdi" dedi.
Mehmet Şerif Kalkan (50) ise, "Kaza anında uyuyordum. Çarpışmanın etkisiyle uyandım. Her yerde duman ve alevler vardı. Herkes panik halindeydi. Yaralı kurtulanlar, ayakta olanlar camlara yöneldi ve kırarak dışarı çıktıl. Ben de çıktım. Otobüste 2-3 tane de çocuk vardı. Daha önce hiç kaza geçirmemiştim. Yoldan geçen diğer sürücüler ambulansı aradı. Ambulanslar da hemen gelip bizi hastaneye götürdü" dedi. KAÇAK YOLCULAR ALDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden kalkan otobüsün, İstanbul Otogarındaki herhangi bir trafik kaydının bulunmadığı belirtilirken, otogar yakınlarında durarak buradan kaçak yolcu aldığı iddia edildi. Otobüsün İstanbul Otogarındaki en son kaydı ise 4 Mart tarihine ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Zafer HALATÇI