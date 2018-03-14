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Erzurum'da deprem oldu! Son depremler burada...

Erzurum'da deprem oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçümlenen "Son Depremler" listesinde de görülen depremin çözüm niteliği ilksel. Basaklı - Oltu merkez üssü olarak ifade edilen depremin şiddeti ise 3.1

Giriş Tarihi: 14.3.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 15:31
Erzurum'da deprem oldu! Son depremler burada...

Erzurum'da hissedilen depremin derinliği 5.0 km olarak ifade edilirken depremin saati 14:43, enlemi 40.4718, boylamı ise 41.8032 olarak detaylandırıldı. Ülkemizde hissedilen son depremleri aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

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Erzurum'da deprem oldu! Son depremler burada...
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