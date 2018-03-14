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Erzurum'da deprem oldu! Son depremler burada... Erzurum'da deprem oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçümlenen "Son Depremler" listesinde de görülen depremin çözüm niteliği ilksel. Basaklı - Oltu merkez üssü olarak ifade edilen depremin şiddeti ise 3.1

Giriş Tarihi: 14.3.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 15:31