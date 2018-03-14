Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Evini imalathanesine çevirmiş

'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonla yakalanan M.Ö isimli şahsın evinde yapılan incelemede evin bir odasını imalathanesine çevirdiği tespit edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 11:10
Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince " Madde Ticareti" yapmak suçundan aranan M.Ö. isimli şahıs yapılan operasyonla Didim'de yakalandı. Yapılan incelemelerde M.Ö'nün ikametinin bir odasını uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürdüğü tespit edildi. Şahsın aracından ve ikametinden toplam 2 bin 350 gram skunk maddesi, 30 gram Hint keneviri tohumu, 12 gram kök hint keneviri, 1 adet av tüfeği ve kartuşu, 1 adet tartı ele geçirildi. M.Ö. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN