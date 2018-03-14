Evlerinden Türk bayrakları inmiyor

Bir akaryakıt firmasının "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında restore edilen köydeki 70 evin duvarlarına 2006 yılında Türk bayrakları asıldı.

O tarihten itibaren bayraklara gözü gibi bakan köy sakinleri, yıprananları yenileyerek 12 yıldır sokaklarından indirmedi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edenlerin uğrak yeri olan ve hafta sonları 4 bin kişiyi ağırlayan 150 nüfuslu Bigalı köyü, bayraklar ile donatılması dolayısıyla "Bayraklı köy" olarak da anılıyor.

Bigalı Köyü Muhtarı Burhan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy tarihinin 1300'lü yıllara dayandığını belirterek, 1915'te Mustafa Kemal'in tümeniyle köylerinde karargah kurduğunu anımsattı.

Çetin, 70 haneli köyün 2006 yılında restore edildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Köyümüzün evlerinde 70 Türk bayrağı asılı. Ayrıca meydandaki Atatürk heykelinin sağ ve sol yanında dikili 2 büyük bayrağımız var. Bu bayraklar 2006 yılından beri hiç inmiyor. Ben ve köy sakinlerimiz bayrakları özenle koruyoruz. Eskiyen bayrakları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve kaymakamlık tarafından gönderilen bayraklarla yeniliyoruz."

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINDAN BAYRAK GELİYOR"

Bigalı köyünün Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını anlatan Çetin, "Burayı ziyaret edenler köydeki Türk bayraklarını görünce çok etkileniyorlar. Bu dokunun korunması için bize Türkiye'nin dört bir yanından sürekli bayrak gönderiliyor. Ziyaretçilerimiz artık buraya 'Bayraklı köy' demeye başladı." dedi.

Çetin, köylerinde hafta sonları yaklaşık 4 bin kişiyi ağırladıklarını ifade ederek, "Köyümüzdeki Atatürk Evi restore ediliyor. İnşallah bu restorasyonun tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısı daha da artacak. İnsanımız her geçen gün geçmişine daha fazla sahip çıkmaya başladı. Ziyaretçilerimizin sayısının artması bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Sivas'ın Zara ilçesinden tarihi yarımadayı ziyarete gelen Hamdi Erzengin ise daha önce Çanakkale'ye hiç gelmediğini söyledi.

Erzengin, ecdadın kahramanlık destanı yazdığı yerleri görmekten mutluluk duyduğunu anlatarak, "Ailemle gezerken Bigalı köyüne de uğradık. Tüm evlerde bayrak gördük. Bu bizi çok duygulandırdı. Memlekete gidince tüm tanıdıklarıma bunu övgüyle anlatacağım." ifadelerini kullandı.