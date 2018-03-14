Fidye dehşeti bitti

İstanbul'da kendi ülke vatandaşlarınca kaçırılan Ş.E., Pendik'te bir evin bodrumunda 18 gün boyunca rehine dehşeti yaşadı. 18 yaşındaki Ş.E.'nin ailesinden 75 bin liraya yakın para alan fidyecilerin tehditleri bitmeyince, ailenin ihbarı üzerine polis baskın düzenleyerek genci kurtardı, zanlıları yakaladı. Türkiye'de kaçak ikamet eden Pakistanlı Ş.E., 22 Şubat'ta Esenler'de sokak ortasında kaçırıldı. Anadolu Yakası'nda 60 kilometre uzaklıktaki Pendik'e götürülerek bir atölyeye kapatılan gencin Suudi Arabistan'da yaşayan ağabeyine ulaşan zanlılar 6 bin dolar aldı. Pakistan'daki aileden de 50 bin dolar fidye alındı. Aile, fidyecilerin tehditleri bitmeyince, İstanbul'daki akrabaları Fahem Babar Kaimkhani aracılığıyla polisten yardım istedi. 10 Mart'ta şikâyeti alan Asayiş Şube Rehine Kurtarma Müzakere Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarından ilk olarak gencin ev arkadaşı Ashvan Muhammed Amın'e (25) ulaştı. Amın'in fidyecilerle irtibatı ortaya çıkarıldı. Ardından Ş.E.'nin rehin tutulduğu adrese baskın yapıldı. 18 gün boyunca işkence ve cinsel istismara uğrayan Ş.E. kurtarıldı, Pakistanlı Rızvan Khan (23), Fuat Ali (26) ve Ashvan Muhammed Amın (25) gözaltına alındı. Ş.E. ailesine teslim edilmek üzere ülkesine gönderilirken, Pakistanlı akrabası polise şöyle bir teşekkür yazısı gönderdi:

'İNSANIMIZ ADINA ÖZÜR...'

"Aynı ülkeden olmasak da beni de kendinizden görüp kapılarınızı açtığınız için teşekkür ederim. Her ülkenin iyisi kötüsü vardır. Pakistan vatandaşlarını bu şekilde tanıtan insanımız adına sizden özür dilerim."