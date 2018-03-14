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'nin tesisleri ve hatları yenileme çalışmaları gece de sürdü

tarafından Kağıthane-Levent ana isale hattında geniş kapsamlı yenileme ve bakım onarım çalışmaları yapılırken, Su Dağıtım ve Kumanda Merkezinin (SCADA) tam otomasyona geçişi için de çalışmalar sürüyor. ’a kesintisiz su verebilmek için ekipler aralıksız olarak gece gündüz çalışıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 09:47
İSKİ'nin içme suyu tesisleri ve hatları yenileme çalışmaları gece de sürdü

tarafından , Şişli, Kağıthane, ve Eyüpsultan'da tesisleri ve hatlarının yenilenmesi nedeniyle 30 saatlik su kesintisi yapılacağı açıklanmıştı. Genişliği 2 bin 200 milimetreye varan Kağıthane-Levent ana isale hattında yenileme ve bakım onarım çalışmaları yapılırken, SCADA'nın tam otomasyona geçişi için de adımlar atılıyor. Yapılan çalışmalarda bin 600 milimetrelik hatta 12 adet vana ve 1 adet debimetre değişimi, Levent depo girişinde 600 milimetrelik vana ve boru değişimi, bin 600 milimetrelik hatta iki adet yer değişimi (deplase), 250 milimetrelik hatta vana ve boru değişimi, 400 milimetrelik hatta vana, boru ve vantuz borusu değişimi, Kağıthane-Bomonti arası bin milimetrelik hatta ve Kağıthane-Levent arası bin 600 milimetrelik hatta hat vanaları değişimi ve 500 milimetrelik kısımda hat körlemesi, 3 adet vana vantuz borusu değişimi, Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 600 ile bin ve bin 600 milimetrelik hatta otomasyon uyumu için 12 adet vana değişimi yapılacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ramazan ayında ve yaz aylarında yaşanabilecek olan büyük arızaların önüne geçmek isteyen ekipler, son hızla çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması için ekipler, aralıksız olarak gece gündüz çalışıyor. Ekipler luların kesintisiz su alabilmesi için gece çalışırken, iş makineleri de çalışmalara katıldı.

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İSKİ'nin içme suyu tesisleri ve hatları yenileme çalışmaları gece de sürdü
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