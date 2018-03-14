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'da Jandarma ekipleri ya geçit vermiyor

Emniyeti, ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. 'ta, 35 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 09:15
İstanbul'da Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen maddeyi İstanbul'da piyasaya sürmek istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarmanın yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasında, şüpheliler E.C. ve C.A'nın, 'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında, yi K.B'ye satacağı tespit edildi.

Otoparka düzenlenen operasyonda, E.C, C.A. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, valiz içinde 70 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul'da Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
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