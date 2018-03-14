İstanbul’da nefes kesen dev narkotik operasyonu

İstanbul Laleli'de narkotimler uyuşturucu madde depolanan çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı nefes kesen bir operasyon düzenledi. Dev operasyonda timler adreslerde çuval çuval uyuşturucu madde, tabaca ve çok miktarda para ele geçirirken, çok sayıda yabancı uyruklu şahsı da gözaltına aldı. Shadow isimli narkotik köpeği ise daireleri didik didik aradı.

İstanbul'da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, nefes kesen dev bir operasyon daha gerçekleştirdi. Fatih'te apart otel, market ve dairelerde çok sayıda adreste uyuşturucu madde depolandığı bilgisini alan tim, günlerce fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Geniş kapsamlı çalışmanın ardından düğmeye basan narkotimleri, dün saat 22.30 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden harekete geçti.

ADRESLERDE ÇUVAL ÇUVAL UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Lalelinin ara sokaklarına gelen tim, koçbaşlarıyla belirlenen adreslerin kapılarını teker teker kırdı. Dairelere giren tim, şüphelileri yere yatırarak kelepçeledi. Timin adreslerde yaptığı aramalarda her yerden adeta uyuşturucu fışkırdı. Bazı adreslerde ise çuval çuval uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere, ticaretinden kazanılan çok miktarda paraya ve hassas terazilere de el konuldu. Maddelerin bulunduğu dairelerdeki şahıslar ise gözaltına alındı.

APART OTELDEKİ YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARA GÖZALTI

Öte yandan diğer bir adrese giren ekipler, kaçmaya çalışan bir şüpheliyi de yakalayarak yere yatırdı. Şüphelinin kelepçelenmesinin ardından apart otele giren tim, odaların kapılarını tek tek kırdı. Odalardaki şahıslar ise koridora çıkartılarak üstleri arandı. Şüpheli görülen ve pasaportları olmayan çok sayıda yabancı uyruklu şahıs ise gözaltına alındı. Markete giren diğer bir tim ise içeride çok miktarda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirdi.

KAPIYI AÇMAYIP UYUŞTURUCU MADDELERİ ÇÖPE ATTILAR

Odaların aranmasının ardından tim, girişinde güvenlik kamera sistemi olan bir odaya girmek istedi. Polisin uyarılarına rağmen kapı açılmayınca koçbaşı getirildi. Polis koçbaşıyla kapıyı kırmaya çalışınca içerideki şüpheliler, kapıyı açacaklarını söyledi. Bunun üzerine silahlarını çeken polis içeriye girerek şahısları yere yatırdı. Dairede yapılan aramada şüphelilerin çöpe attığı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

NARKOTİK KÖPEĞİYLE DİDİK DİDİK ARANDI, STEPNEDEN TABANCA ÇIKTI

Öte yandan operasyon esnasında özel harekat polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevrede kuş uçurtmayan polis, sokakta şüpheli şahısların da üstlerini arayarak kimliklerini kontrol etti. Dairelerde ise "Shadow" isimli narkotik köpeğiyle de aramalar gerçekleştirildi. Sokakta park halinde bir aracın stepne lastiğinin içinde ise tabanca bulundu. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.