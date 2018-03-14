İstanbul'un göbeğinde büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasaya sürmek istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOPARKINDA

Jandarmanın yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasında, şüpheliler E.C. ve C.A'nın, Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında, uyuşturucu maddeyi K.B'ye satacağı tespit edildi.

35 KİLO UYUŞTURUCU

Otoparka düzenlenen operasyonda, E.C, C.A. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, valiz içinde 70 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı mahkemece tutuklandı.