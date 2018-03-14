Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'un göbeğinde büyük uyuşturucu operasyonu

'un göbeğinde büyük operasyonu

'da güvenlik güçleri, ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. 'ta, 35 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 09:23
İstanbul'un göbeğinde büyük uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen maddeyi İstanbul'da piyasaya sürmek istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOPARKINDA

Jandarmanın yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasında, şüpheliler E.C. ve C.A'nın, 'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında, yi K.B'ye satacağı tespit edildi.

35 KİLO UYUŞTURUCU

Otoparka düzenlenen operasyonda, E.C, C.A. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, valiz içinde 70 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı mahkemece tutuklandı.

Adana'da görevli adli memur, uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'un göbeğinde büyük uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN