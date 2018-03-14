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ndan çıkanlar şok etti

'nın ilçesinde, bir arazide villa yapımı için başlatılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan açıldı. Heyecanla açılan kaya mezarı arkeologları hüsrana uğrattı. Mezarın içerisinden parçalanmış bir seramik kase ve insan kemikleri çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 11:52
Kaya mezarlarından çıkanlar şok etti

Bitez Mahallesi'nde bir arazide villa yapımı için başlatılan inşaat çalışmaları sırasında, Helenistik döneme ait olduğu düşünülen ortaya çıktı. Yetkililer tarafından inşaat çalışması durdurularak, bölgede kazı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda arkeologlar heyecanla bölgede bulunan mezarı kazdı. Kaya mezarına ulaşan arkeologlar gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Mezarın içinden M.Ö. 1. yüzyıl Helenistik döneme ait olduğu düşünülen parçalanmış bir seramik kase ve insan kemikleri çıktı.

İNŞAAT DURDURMA KARARI DEVAM EDİYOR

Sualtı ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri insan kemiklerini ve seramik kase parçalarını Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderdi. Villaların yapılacağı bölgede ise inşaat çalışmalarını durdurma kararı devam ediyor. Lüks villaların yapımını anıtlar kurulundan gelecek kararın belirleyeceği öğrenildi.

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Kaya mezarlarından çıkanlar şok etti
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