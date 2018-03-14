Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kayseri'de iğrenç olay! Kızına cinsel istismarda bulundu

'de iğrenç olay! Kızına da bulundu

'den gelen son dakika haberi herkesin tüylerini diken diken etti! 42 yaşındaki temizlik işçisi Oğuz İ., henüz üçüncü sınıfa giden kızı A.İ'ye suçuyla tutuklandı! Kayseri şehri ayağa kalktı! Ayrıntılar geliyor...

Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 10:12
Kayseri'de iğrenç olay! Kızına cinsel istismarda bulundu

'de temizlik işçisi Oğuz. İ. (42), üçüncü sınıf öğrencisi kızı A.İ.'ye (9) suçlamasıyla tutuklandı. Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardı!

Yahyalı ilçesindeki olay, ilkokul öğretmeninin öğrencisinin durumundan şüphelenerek rehberlik servisine başvurmasıyla ortaya çıktı. A.İ., babasının cinsel istismarına uğradığını söyleyince durum polise bildirildi.

DHA'nın haberine göre; polis, özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan 21 yıllık evli, 2 çocuk babası Oğuz İ. 'yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de iğrenç olay! Kızına cinsel istismarda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN