İddialara göre olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Adliyesi Ek Hizmet Binası çevresinde meydana geldi. Nişanlı olduklarını iddia eden çift park ettikleri arabanın yanına gelerek sokak ortasında tartıştı. Adamın kadına bağırarak küfürler edip arabaya bindirmeye çalışmasına çevredeki bir kadın da bağırarak tepki gösterdi. Kadından gelen "Kadına neden bağırıyorsun" tepkisinin ardından savunmaya geçerek, "Ağlıyor onun için" diyen adam, nişanlısını arabadan çıkarmaya çalışarak, "Çık lan çık" demesi kameralara yansıdı.

'SEN BU KIZA NE YAPIYORSUN YA'

Görüntülerde, nişanlısının hamlesiyle arabadan ağlayarak kafasını çıkaran kadın tepki gösteren kadına bir şeyler demeye çalışıyor. Bu esnada adamın yüzüğünü gösterip "nişanlıyız" demesiyle, kadının "Nişanlılık böyle değil. Adamı hasta etmeyin siz erkekler. Sen bu kıza ne yapıyorsun ya" dediği duyuluyor.

Tepkiler üzerine adamın rahat tavırlar sergilemesi ve sigarasını çıkarıp içmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Nişanlısına bağırarak hakaret etti: Çevreden tepki gecikmedi!