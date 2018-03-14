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Omuz atma cinayeti

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018
Omuz atma cinayeti

'da (20) sokakta yürüdüğü sırada Doğan Taşkıran'a omuz attı. İki genç arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ancak Taşkıran hızla eve koştu ve aldığı ekmek bıçağıyla Bedirhan Taşkömür'e tekrar saldırdı. Kalbinden, başından ve boynundan bıçaklanan Bedirhan Taşkömür ağır yaralandı. Genç adam hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Evinde yakalanan zanlı Taşkıran, "Kendisiyle bir husumetim yok. Yürürken bana omuz attı ve kavga ettik. Bıçakladığım için pişmanım" diye ifade verdi. Adliyeye sevk edilen Taşkıran tutuklandı.

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Omuz atma cinayeti
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