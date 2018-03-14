Suriyeli anne-kızın katiline tek celsede müebbet hapis

İstanbul
Üsküdar'da 17 Eylül
2017'de vahşice öldürülen Suriyeli
aktivist
Orouba Barakat
ile gazeteci kızı Halla
Barakat'ın katil zanlısı
Ahmet Bereket hakim
karşısına çıktı. İstanbul
Anadolu 5. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen
duruşmada ifade veren
Bereket "Aramızda husumet
yoktu. Kesinlikle ben öldürmedim.
Onları hiç görmedim bile"
diyerek suçlamaları reddetti.
Mahkeme başkanının, daha
önceki ifadesinde 'cinayeti
kabul ettiğini hatırlatması
üzerine Bereket
"Tercüman, cenayeti
kabul edersem 2 yıl yatıp
çıkacağımı söyledi. Ona
inandım" dedi. Adli Tıp
raporunda ölen Arouba
Barakat'ın işaret parmağında
kendisine ait DNA
izine rastlandığının belirtilmesi
üzerine Bereket, düzenlenen
raporu kabul etmediğini
söyledi. İlk celsede kararını açıklayan
mahkeme Ahmet Bereket'i
2 kez müebbet hapisle cezalandırdı.
Doktor olan Orouba Barakat (60) Suriye Rejimi'ne yönelik muhalefetiyle tanınıyordu. 22 yaşındaki kızı Halla Barakat ise gazetecilik yapıyordu.