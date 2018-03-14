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anne-kızın katiline tek celsede müebbet hapis

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018
Suriyeli anne-kızın katiline tek celsede müebbet hapis
Üsküdar'da 17 Eylül 2017'de vahşice öldürülen aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat'ın katil zanlısı Ahmet Bereket hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Bereket "Aramızda husumet yoktu. Kesinlikle ben öldürmedim. Onları hiç görmedim bile" diyerek suçlamaları reddetti. Mahkeme başkanının, daha önceki ifadesinde 'cinayeti kabul ettiğini hatırlatması üzerine Bereket "Tercüman, cenayeti kabul edersem 2 yıl yatıp çıkacağımı söyledi. Ona inandım" dedi. Adli Tıp raporunda ölen Arouba Barakat'ın işaret parmağında kendisine ait DNA izine rastlandığının belirtilmesi üzerine Bereket, düzenlenen raporu kabul etmediğini söyledi. İlk celsede kararını açıklayan mahkeme Ahmet Bereket'i 2 kez müebbet hapisle cezalandırdı.

Doktor olan Orouba Barakat (60) Suriye Rejimi'ne yönelik muhalefetiyle tanınıyordu. 22 yaşındaki kızı Halla Barakat ise gazetecilik yapıyordu.
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Suriyeli anne-kızın katiline tek celsede müebbet hapis
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