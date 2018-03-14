Tekirdağ’da CHP’li belediyenin ağaç katliamı son anda önlendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Atatürk Caddesi üzerindeki çınar ağaçlarını gece saatlerinde sökmeye başlayan belediye ekiplerine vatandaşlar engel oldu. Yaklaşık 100 ağacın başında nöbet tutan vatandaşlar ağaçların sökülmesini önledi. Tepkiler üzerine olay yerinden ayrılan ekipler, sabaha karşı tekrar ağaçları sökme girişiminde bulundu. Ancak yine vatandaş engeli ile karşılaştılar.

NÖBET DEVAM EDECEK

CHP'li Çerkezköy Belediyesi, geçen haziran ayında Öztrak Caddesi'ndeki orta refüjün kaldırılması için burada dikili bulunan 293 ağacı tepkilere rağmen iş makineleri ile sökmüştü. AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, "Yemyeşil caddeyi beton yığınına çevirdiler. Daha önce Öztrak Caddesi'ni trafiği rahatlatacağını söyleyerek tek yöne çevirdiler ve yüzlerce ağacı söktüler. Bu ağaçları başka yerlere ektiklerini belirttiler. Ancak bu ağaçların bir çoğu kurudu. Caddede trafik ise daha da karışık bir hal aldı. Ama biz vatandaşlarla bu duruma engel olduk" dedi. AK Partiler ve vatandaşların ağaç nöbetinin süreceği de öğrenildi.

FIRAT KESKİNKILIÇ