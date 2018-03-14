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'da acil iniş istedi

Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın pilotu, kısa süre sonra arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Havalimanı geçici süre ile uçuş trafiğine kapatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 11:57
Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi

Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçak, acil iniş koduyla geri dönüş yaptı. İçinde hasta bulunan uçağın arızalandığı belirtildi. Havalimanı geçici bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.

HAVALİMANINDA ALARM VERİLDİ

ndan kalkış yapan ambulans tipi uçak teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçağın havada tur attığı ve yakıtının bitimine doğru inişe geçeceği öğrenildi. Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Trabzon havalimanına gelen uçaklar Ordu-Giresun havalimanına yönlendirildi. Havalimanında alarm verildi. İtfaiye araçları iniş yapacak uçağa köpük sıkmak ve müdahalede bulunmak üzere hazır bekletiliyor.


Temsili fotoğraf

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Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi
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