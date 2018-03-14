Üniformasına kavuşma hayalleri yarım kaldı

İran
'da Türk iş jetinin düşmesiyle hayatını kaybeden ikinci pilot Melike Kuvvet
, astronot olma hayaliyle büyümüştü. Konyalı Kuvvet ailesinin iki kızından biri olan Melike, Hava Harp Okulu
'nu kazanarak bu hayaline bir adım daha yaklaştı. Başarılı eğitim sürecinin ardından Çiğli Uçuş Okulu'ndan helikopter pilotu olarak mezun oldu. UÇMA AŞKINI YILLIĞINA YAZMIŞ
Pilotluk tutkusunu Hava Harp Okulu yıllığındaki "Umarım yıldızlarımın parıltısını gökyüzünde izlersiniz. Şimdi tüm kötülükleri sahiplerine bıraktım ve kendime tertemiz bir sayfa açtım iyilik adına, sevgi adına. Ben bu yola baş koydum, bir küçük ışık bile olsa ufukta o yeter bana" ifadeleriyle anlatmıştı.
Devre arkadaşlarının da yıllıkta, Melike Kuvvet'in sesinden övgü dolu cümlelerle bahsetmesi dikkat çekti.
Pilot Melike Kuvvet, önce Konya 3. Ana Jet Üssü, ardından da Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görev yaptı.
2013 yılı geldiğinde ise artık binbaşı rütbesindeydi. Kasım ayında büyük bir şok yaşadı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
), Melike Kuvvet'in hayatını kararttı. 'Bir asker arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söyledi' diye, 'ahlaksız yaşantı' bahanesiyle ordudan atıldı.
Melike Kuvvet yaşadığı bütün haksızlıklara rağmen yılmadı, mücadelesini kazandı. Mayıs ayında yeniden hayalini kurduğu üniformasına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Ancak kazada hayata veda eden Kuvvet'in hayalleri yarım kaldı.