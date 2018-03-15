14 Mart Şans Topu sonuçları belli oldu! Şans Topu bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları, milyonlarca vatandaşın umutlarını süslüyor. Süper Loto, Şans Topu, On Numara, Milli Piyango gibi şans oyunları vatandaşların umutla beklediği, heyecanla sonuçları takip ettiği çekilişler arasında yer alıyor. Dün akşam gerçekleşen 15 Mart Şans Topu sonuçlarını haberimizden kontrol edebilirsiniz.

Dün akşam gerçekleştirilen Şans Topu sonuçlarında, 5+1 bilen kişi sayısı tek bir vatandaş oldu ve 810.373,40 TL'lik ikramiye Hatay'ın Dörtyol ilçesine gitti. 5 bilen kişi sayısı 24 oldu ve bu bireyle kişi başına düşen 3.376,60 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 4+1 bilen kişi sayısı 248 olurken kişi başı kazandıkları ikramiye de 326,90 TL oldu.

14 Mart Şans Topu çekilişinde dağıtılan ikramiye tutarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

ŞANS TOPU NEDİR? NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.