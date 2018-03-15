Ambulans uçak alarmı

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İngiliz bir hastayı taşıyan ve Trabzon'da yakıt ikmali yapan ambulans uçak, teknik arıza oluşunca, Trabzon Havalimanı'na bu kez acil iniş yaptı. Katar'ın Başkenti Doha'da beyin kanaması geçiren İngiliz vatandaşı 78 yaşında Paulina Terasa Golding'i taşıyan ambulans uçak, dün yakıt ikmali için Trabzon Havlimanına indi. İkmalin ardından İngiltere'ye gitmek üzere havalanan uçağın pilotu, 40 dakika sonra yeniden kule ile irtibata geçerek, teknik arıza nedeniyle acil iniş izni istedi. Bunun üzerine alarma geçen havalimanına yetkilileri, hemen yoğun güvenlik önlemi aldı.İki ambulans ile itfaiye ile AFAD ekipleri piste sevk edilirken, Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden önlemler aldı. Ambulans uçak ise bu sırada iniş için gerekli olan minimum ağırlığa ulaşmak için Trabzon üzerinde dolaşarak yakıtını bitirmeye çalıştı. Havalimanı trafiği kapatılarak, farklı kentlerden gelen diğer yolcu uçakları, Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildi. Yakıtını bitirerek minimum ağırlığa ulaşan uçak, sorunsuz bir şekilde indi. Uçaktaki hasta da hemen Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İngiliz hasta, uçaktaki arızanın giderilmesinin ardından, İngiltere'ye götürülecek.