Arızalanan ambulans uçak Trabzon'dan İngiltere'ye uçtu

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'dan bir hasta ve 4 mürettebatla İngiltere'ye hareket eden ambulans uçağın Trabzon Havalimanı'ndan yakıt ikmali yaptıktan kısa süre sonra teknik arıza bildirimiyle iniş izni istediğini anımsattı.

Uçağın, tedbir amaçlı uçuşa kapatılan havalimanına güvenli iniş yaptığını belirten Hatipoğlu, uçaktaki hastanın kentteki bir hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Hatipoğlu, uçağın arızasının giderildiğini belirterek, "Uçak mürettebat ve hasta ile sabah saatlerinde İngiltere'ye hareket etti." dedi.

ÜNİVERSİTE HASTANESİNE YATIRILDI

Düşme sonucu kafa içi kanaması bulunan Sri Lanka uyruklu İngiliz vatandaşı Teresa Golding Pauline'nin (78), Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde uçuşa kadar tedbir amaçlı uyutulduğu öğrenildi.