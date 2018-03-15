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Çiftlik Bank mağdurlarını çıldırtacak görüntü

Çiftlik Bank adı altında binlerce kişiden milyonlarca lira toplayarak kayıplara karışan Mehmet Aydın, bir sosyal medya platformu üzerinden kendisine yöneltilen "Paraları eziyor musun?" sorusuna desteler halindeki banknotların görüldüğü bir video ile cevap verdi.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 22:51
Çiftlik Bank mağdurlarını çıldırtacak görüntü

Yayınlanan son videoda, Çiftlik Bank mağdurlarını epey kızdıracak görüntüler yer alıyor. İnsanların sorular sorup videolu cevaplar aldığı sosyal medya platformunda bir kullanıcı "Paraları eziyor musun, gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun" şeklinde bir soru sordu.

Çiftlik Bank mağdurlarını çıldırtacak görüntü

Bu sorunun üzerine Mehmet Aydın'ın daha önce de cevaplar verdiği kendi sayfasından, milyonlarca dolar olduğu düşünülen paraların yer aldığı bir video paylaşıldı.

Şu anda yurt dışında Uruguay'da olduğu tahmin edilen Mehmet Aydın'ın kolundaki altın saat de dikkat çekti. Paralar ve saatler ile görüntü paylaşmaktan çekinmeyen Aydın'a bu videodan sonra tepkiler yükselmeye başladı.

Mehmet Aydın'ın yayınladığı video şu anda kaldırılmış gözüküyor.

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Çiftlik Bank mağdurlarını çıldırtacak görüntü
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