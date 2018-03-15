Cinayeti gülerek anlattı mahkeme karıştı

İSTANBUL Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i (17) okul çıkışı tüfekle öldüren Mustafa Yetgin ile onu olay yerine götüren arkadaşının yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yetgin'in cinayet anını gülerek anlatması mahkemede gerginlik yarattı. Palandöken ailesinin avukatı, sanığın bunu kasten yaptığını belirtti. Mahkeme başkanı, Yetgin'in güldüğünü tutanağa geçirdi. Mahkeme, Halis Can Dağarslan hakkındaki tutuklama talebini reddederek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

BUGÜN NELER OLDU